Медицина

17:56 07.06.2019

Замминистра здравоохранения Украины Стефанишина подала в отставку

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Замминистра здравоохранения Украины Стефанишина подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности, сообщается на сайте ведомства.

Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Теги: #стефанишина #украина #кадры
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