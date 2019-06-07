Медицина

13:54 07.06.2019

На Закарпатье внедрили новое направление кардиохирургии

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На Закарпатье внедрили новое направление кардиохирургии

На Закарпатье внедрили новое для региона направление кардиохирургии - эндопротезирование аорты, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, этот метод лечения сложной сосудистой патологии позволяет минимизировать для пациента травматичность, риски оперативного вмешательства и спасти жизнь при смертельно опасном заболевании.

Впервые такую операцию в Закарпатье провели в январе текущего года в областном кардиодиспансере. Эндопротезирование аорты предусматривает совместную работу команды рентген-хирургов, эндоваскулярных хирургов и кардиохирургов на высокотехнологичном оборудовании, в частности ангиографической системе.

Такое оборудование в Закарпатский областной клинический кардиологический диспансер закупили за средства, выделенные в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Эндоваскулярный хирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Игорь Диткивський отметил, что среди пациентов с травмами аорты выживают 5-10%.

"В каких операциях в Украине нуждаются сотни пациентов. Травмы аорты часто встречаются при ДТП. Только 5-10% пациентов с таким диагнозом выживает. Чтобы как можно больше пациентов могли выжить, должна работать разветвленная сеть больниц, осуществляющих подобные операции. Больного по "скорой" должны доставлять в медучреждения, которые обеспечены как протезами и оборудованием, так и специалистами", - процитировала пресс-служба Диткивського.

Теги: #кардиохирургия #медреформа #украина #закарпатская_область
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