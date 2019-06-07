Медицина

13:31 07.06.2019

Минздрав объявил конкурс на руководящие должности в 6 своих директоратов

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Минздрав объявил конкурс на руководящие должности в 6 своих директоратов

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на семь должностей в директораты, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, конкурс объявлен в частности на должность гендиректора и руководителя экспертной группы по вопросам кадровой политики в здравоохранении директората образования, науки и кадров; руководителя экспертной группы по вопросам стратегических коммуникаций директората стратегического планирования и евроинтеграции; руководителя экспертной группы по вопросам развития медицинских услуг директората медицинских услуг; руководителя экспертной группы по вопросам развития службы крови и биобезопасности директората общественного здоровья; руководителя экспертной группы по вопросам защиты и сохранения здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний директората общественного здоровья; руководителя экспертной группы по вопросам допуска на рынок лекарственных средств фармацевтического директората.

Конкурс пройдет в несколько этапов: подача и проверка документов, проведение тестирования, решение ситуационных задач и собеседование.

Конечный срок подачи документов - 26 июня 2019 года.

Теги: #медреформа #украина #минздрав #кадры
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