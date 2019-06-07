В публичных консультациях по введению профлицензирования приняли участие более 500 медиков

За период публичных консультаций относительно новых правил профессионального лицензирования участие в обсуждениях приняли более 500 медиков, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, министерство совместно с Офисом эффективного регулирования при содействии NDI Ukraine, института экономико-социальных исследований "Республика", а также при поддержке правительства Великобритании и Фонда эффективного управления (GGF) провело восемь консультаций в регионах, в частности, в Киеве, Львове, Ужгороде, Виннице, Харькове, Сумах, Днепре и Черкассах. Планируется, что следующие консультации состоятся в Одессе, Ривном, Чернигове и Краматорске.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что профлицензирование медиков – часть трансформации системы здравоохранения, которое позволит улучшить уровень профессиональной подготовки врачей.

"Полноценные изменения и повышение качества предоставления медицинских услуг невозможно без совершенствования профессиональной сферы. Ведь от качества обучения врачей зависит здоровье и жизнь пациента. Для постоянного развития врача после обучения в университете уже введен непрерывный профессиональный рост. Следующим логичным и последовательным шагом является профессиональное лицензирования. Такой комплекс действий является базовым для повышения качества оказания медицинской помощи", - процитировала пресс-служба замминистра.

Как сообщалось, первая консультация с врачебным сообществом о введении профессионального лицензирования врачей состоялась 11 апреля 2019 в Киеве. В обсуждении приняли участие более 40 врачей, представителей профессиональных ассоциаций и администраторов заведений здравоохранения.

Участники публичной консультации в Киеве поддержали предложение о закреплении на законодательном уровне принципов доступа к профессии врача и создание лицензионного совета.