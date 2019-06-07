"Добробут" открыл направление стоматологии

В медицинской сети "Добробут" открылось направление стоматологии, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, стоматология в медсети будет включать в себя эстетическое, терапевтическое, хирургическое, ортодонтическое, ортопедическое направления, а также направления детской стоматологии, пародонтологии и имплантологии.

Медцентр "Добробут" создан в 2001 году и ранее имел филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время сеть включает в себя станцию неотложной помощи, детские и взрослые поликлиники на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.

Весной 2015 года корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

В настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" – 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.