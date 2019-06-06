Медицина

16:52 06.06.2019

Украина переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

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Украина переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, соответствующий протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции министерство утвердило 5 июня.

В соответствии с документом все люди с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Протокол основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья.

Как сообщает Минздрав, для лечения разработан комбинированный препарат с действующим веществом "долутегравир", который производят девять компаний. Это позволило снизить стоимость одной дозы препарата в шесть раз - до 5,4 грн.

Инновации протокола заключаются во введении подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ, который предусматривает комплексное предоставление медуслуг по выявлению, профилактике и лечению инфекции.

Теги: #лечение #минздрав #вич
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