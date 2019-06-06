Минздрав утвердил обновленные протоколы оказания экстренной медпомощи

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, теперь все службы экстренной медицинской помощи независимо от формы собственности и подчинения обязаны оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины.

Обновленные протоколы утверждены приказом Минздрава №1269 от 05 июня 2019 года. Предыдущий приказ, который регулировал работу специалистов при оказании экстренной медицинской помощи, утратил силу.

Внедрение новых протоколов направлено на улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи для граждан Украины.