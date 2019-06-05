Экзамен "КРОК 2" успешно сдали 93,2% выпускников медуниверситетов

Лицензионный интегрированный экзамен "КРОК 2. Общая врачебная подготовка" успешно сдали 6,656 тыс. украинских студентов-медиков, что составляет 93,2% всех выпускников медуниверситетов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, тестирование проводилось 21 мая, в нем приняли участие 7,143 тыс. студентов из 20 высших учебных заведений.

И.о. директора ГО "Центр тестирования при Министерстве здравоохранения Украины" Эдуард Рубин отметил, что количество студентов, не сдавших экзамен, по сравнению с предыдущими годами увеличилось.

"Результаты нынешнего теста не отличаются существенно от показателей предыдущих лет, хотя процент тех, кто не сдал экзамен, немного выше. Так, в 2019 году экзамен не сдали 6,8% (487 студентов), в 2018 - 4,4% (307 студентов); в 2017 - 4,8% (282 студента) ",- процитировала Рубина пресс-служба.

Большинство студентов, которые не справились с заданиями "КРОК 2", сдавали этот экзамен впервые и смогут повторно пройти тест в следующем году. Студенты, которые во второй раз не справились с тестом, должны пройти повторное обучение.

Экзаменационные задания "КРОК 2" составляли преподаватели высших учебных заведений, эксперты Центра тестирования. В экзаменационный буклет были включены вопросы от 152 авторов. Отбор тестовых заданий в экзаменационный сборник осуществляется экспертами Центра тестирования.