Кабмин утвердил перечень критериев для определения периодичности плановых проверок в сфере фармацевтики

Кабинет министров Украины утвердил перечень критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства, оптовой и розничной торговли, импорта лекарственных средств и в сфере контроля качества и определяется периодичность осуществления проверок Государственной службой по лексредствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, размещенному на сайте Кабмина, критерии определены на основе связей между негативными последствиями и соответствующими количественными и качественными показателями хозяйственной деятельности. Критерий, касающийся системы налогообложения субъекта хозяйствования, связан с системой учета хозяйственных операций и характеризует уровень возможности отслеживания цепочки поставок лекарственных средств.

Отнесение субъекта хозяйствования к одной из трех степеней риска осуществляется по учету суммы баллов, начисленных по всем критериям. Периодичность проведения проверок определяется в соответствии со степенью риска: высокий - не чаще одного раза в два года, средний - один раз в три года, незначительный - один раз в пять лет.