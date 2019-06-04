Уровень компьютеризации системы здравоохранения Украины вырос до 97% - Минздрав

Уровень компьютеризации системы здравоохранения Украины вырос за год вырос с 3% до 97%.

"До прошлого года в украинской системе здравоохранения все, от маленькой сельской больницы до Минздрава, работали только с бумажными формами. Менее чем через год уровень компьютеризации вырос с 3% до 97%. Сегодня перед Украиной открывается уникальная возможность построить наиболее современную электронную систему здравоохранения фактически с нуля", - сказала и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун в ходе презентации Концепции информатизации здравоохранения в Киеве во вторник.

Концепция содержит стратегический план развития электронного здравоохранения, основные принципы ее работы, необходимые законодательные изменения и предпосылки для инвестиционной привлекательности системы.

"Мы не просто строим ИТ-решения, потому что "так надо". Есть конкретные проблемы, которые мы решаем: врачи утопают в бумаге, организованная медицинская информация отсутствует, данные незащищенные", - сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он подчеркнул, что Минздрав ставит перед собой цель, чтобы до конца 2023 все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных.

Особенностью украинской электронной системы здравоохранения является сотрудничество государства и ИТ-бизнеса в ее создании.

Согласно концепции, государство управляет лишь центральной базой данных, отвечает за стандарты информации и безопасности.

Все пользовательские решения (медицинские и пациентские информационные системы, приложения и надстройки) разрабатывают украинские ИТ-специалисты на рыночных условиях. При этом медучреждения могут свободно выбирать решения, соответствующие их потребностям.

Также благодаря электронной системе удастся избежать фрагментации данных, поскольку вместо бумажных карточек данные пациентов будут храниться в безопасном облачном хранилище, а врачи в разных медучреждениях будут иметь доступ к необходимой им информации о пациенте.

Кроме того, предоставление медучреждениями электронных данных в систему eHealth становиться обязательным условием получения финансирования от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

"Применение электронных инструментов, оплата на основе достоверных электронных данных обеспечивает прозрачное, целевое и эффективное использование ресурсов", - отметил председатель НСЗУ Олег Петренко.