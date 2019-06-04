Медицина

18:02 04.06.2019

Минздрав ожидает подписанный Тодуровом его экземпляр контракта гендиректора "Института сердца"

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Минздрав ожидает подписанный Тодуровом его экземпляр контракта гендиректора "Института сердца"

Министерство здравоохранения Украины ожидает подписанный Борисом Тодуровом его экземпляр контракта на должность генерального директора госучреждения "Института сердца Министерства здравоохранения".

"Уже четвертый месяц Минздрав ожидает от Тодурова подписания контракта, экземпляр которого он взял для ознакомления 1 марта 2019. Минздрав обеспокоен задержкой с подписанием контракта с Тодуровым и заинтересован в том, чтобы контракт с генеральным директором "Института сердца Минздрава" был подписан как можно быстрее", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Согласно реестру судебных решений, Окружной административный суд Киева (ОАСК) вынес 29 мая обязал Минздрав заключить контракт с Тодуровым как с избранным руководителем госучреждения "Институт сердца Минздрава".

Решение вынес председатель ОАСК Павел Вовк.

В Минздрав отмечают, что контракт с гендиректором "Института сердца" содержит важные положения для развития клиники, "от воплощения которых зависит работа медучреждения в ближайшие годы и доступ украинцев к качественным медицинским услугам".

"Вопреки всякой логике Окружной административный суд Киева признает противоправным "бездействие" Минздрава, которая заключается в неназначении на должность гендиректора "Институт сердца" Тодурова и в незаключении с ним контракта", - уточняют в ведомстве.

В Минздрав напоминают, что 18 декабря 2018 состоялись выборы гендиректора ГУ "Институт сердца Минздрава", победителем которых стал Тодуров, за которого отдали голоса 22 научных сотрудников института. Затем 23 января департамент управления персоналом и кадровой политики Минздрава подготовил справку о результатах специальной проверки Тодурова, а Киевская городская государственная администрация согласовала это назначение. В феврале этот департамент подготовил проект контракта между министерством и Тодуровым и согласовал его со структурным подразделениями Минздрава.

Позднее, 1 марта, Тодуров личной подписью засвидетельствовал, что ознакомился со справкой о результатах специальной проверки, и получил текст контракта для подписания в Минздраве.

"Тодурова пригласили в кабинет госсекретаря Минздрава для подписания контракта, но он решил более подробно ознакомиться с контрактом и поехал из министерства с одним экземпляром контракта. После этого Тодуров не появлялся в Минздраве и не информировал министерство о принятом им решении", - утоняют в ведомстве.

Теги: #тодуров #минздрав
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