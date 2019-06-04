Корью в Украине за неделю заболели более 1,3 тыс. человек – ЦОЗ

В Украине с 24 по 30 мая 2019 года корью заболело 1,31 тыс. человек, в том числе 667 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, в целом с начала 2019 года корью заболели 52,034 тыс. человек, из них 27,5 тыс. детей

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (184 больных, из них 64 ребенка), Киевской (128/54), Хмельницкой (93/53), Тернопольской (82/57) областях и Киеве (128/52).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14,764 тыс. чел., что составляет 52,9% запланированного количества.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 30 мая 2019 года в Украине было более 824,5 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.