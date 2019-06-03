Минздрав дозакупит лекарства для орфанных больных

Министерство здравоохранения Украины сообщило закупочной организации ПРООН о решении дополнительно закупить препараты для орфанных больных за средства, сэкономленные на закупках через международные организации.

Согласно сообщению на сайте министерства, в результате закупок за счет средств госбюджета 2018 года ПРООН достигла экономии по нескольким направлениям, в частности, закупке препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), болезни Гоше, буллезного эпидермолиза (БЭ), нанизма.

Эксперты и специалисты постоянной рабочей группы Минздрава по вопросам профильного сопровождения закупок решили закупить дополнительные объемы таких препаратов: Силденафил и Бозентан (для лечения ЛАГ), Самотропин (для лечения нанизма), Имиглюцераз (для лечения болезни Гоше) и средства для открытых ран (БЭ).

В текущем году министерство обновило методики расчета потребности по орфанным направлениям - потребность в лекарствах будет формироваться под конкретного пациента.

Расчеты по обновленным методиками основываются на фактическом формировании реестров пациентов (за исключением персональных данных) с указанием их типа болезни, веса, возраста, тоесть запрос на лекарства формируется под каждого отдельного пациента.

Такие методики применяются почти ко всем направлениям орфанных заболеваний, включенных в бюджетную программу "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера". Кроме того, покрывать потребность в отдельных лекарственных средствах медицинские учреждения могут и за счет закупок за средства местных бюджетов тех препаратов, которые внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств.