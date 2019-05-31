Правительственный комитет поддержал невхождение больниц НАМНУ и "Феофании" в медреформу

Правительственный комитет по экономическим вопросам поддержал законопроект, предусматривающий, что больницы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) и больница "Феофания", подчиняющаяся Государственному управлению делами (ГУД), не будут заключать договор с Национальной службой здоровья и не войдут в медреформу.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такое решение комитет принял на заседании в четверг.

"Минздрав не поддерживает решения правительственного комитета. Позиция Минздрава Украины: в результате изменений в системе здравоохранения в Украине должно быть создано единое медицинское пространство. Ведомственные медицинские учреждения, в том числе и клиническая больница "Феофания" и учреждения НАМНУ должны перейти на принцип "деньги следуют за пациентом", - подчеркивают в Минздраве.

Ведомство отмечает, что "в Украине должна сформироваться здоровая конкуренция за пациента, исключений быть не должно".

"Мы видим, что не все готовы к конкуренции пациента. Если законопроект примут в парламенте и "Феофания" и больницы НАМНУ не войдут в реформу системы здравоохранения, попасть туда можно будет, только имея депутатское удостоверение или деньги, или кого-то, кто может позвонить и попросить за вас ", - цитирует пресс-служба Минздрава заместитель министра здравоохранения Павла Ковтонюка.

Он подчеркнул, что все заведения, в том числе и ведомственные, которые оказывают медицинскую помощь, должны изменить свой статус, то есть реорганизоваться в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия и заключить договора с национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание медуслуг.

Как сообщалось, в апреле депутаты разных фракций зарегистрировали законопроект, предусматривающий не включение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямое финансирование из госбюджета.

Соответствующий законопроект о внесении изменения в Бюджетный кодекс относительно финансового обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231) зарегистрировали депутаты Константин Ищейкин (БПП), Игорь Молоток ("Воля народа"), Александр Горбунов, Владимир Шкварилюк (оба – "Народный фронт") и Иван Крулько ("Батькивщина").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является упорядочение отношений в сфере финансового обеспечения за счет средств госбюджета отдельных программ, деятельности учреждений здравоохранения в процессе поэтапной реализации некоторых положений закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения

Ранее, 16 апреля текущего года Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы.

В приоритетном перечне Минздрава по подготовке к работе в медреформе, в частности, учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов.

Кроме того, в настоящее время Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.