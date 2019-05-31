Медицина

15:45 31.05.2019

Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе

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Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе

Законопроект о легализации медицинского канабиса (законопроект №10313) может быть проголосован на следующей неделе, прогнозирует один из его авторов депутат Александр Опанасенко.

"Законопроект зарегистрировали только 20 мая, он должен был быть проголосован 28 мая, он был в повестке дня, но его не успели проголосовать. Надеюсь, что 6 июня он будет стоять первым в повестке дня и будет кворум, чтобы голосование было результативным и законопроект был проголосован", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах второй Международной медицинской каннабис-конференция IMCC-2019 в Киеве в пятницу.

Депутат напомнил, что законопроект подготовлен на основе соответствующей петиции, набравшей необходимое количество голосов, и является приоритетным для рассмотрения Верховной Радой.

"Этот нормативный акт автоматически попадает в повестку дня и должен быть рассмотрен на первом планарном заседании", - сказал он.

Опанасенко считает, что законопроект может быть принят текущим составом Верховной Рады и во втором чтении.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы этот закон прошел и первое, и второе чтение. А если он будет принят в первом чтении, то он перейдет в следующую каденцию, которая и будет рассматривать его во втором чтении его. Если же он не будет принят в первом чтении, то две фракции, которые на 100% будут в следующем парламенте, поставили подписи, что этот закон будет приниматься", - сказал он.

При этом депутат отметил, что необходимые для реализации этого закона нормативные акты могут быть разработаны и приняты в течение шести месяцев. "Часть вопросов будет разрабатывать Минздрав, часть МВД, я думаю, что часть вопросов будет возложена и на Министерство науки и образования, потому что целый блок вопросов в законопроекте связан с научными исследованиями", - сказал он.

Вместе с тем Опанасенко отметил, что авторы законопроекта ставили перед собой задачу максимально вписать возможности применения медицинского канабиса в медицинских целях в действующую нормативную базу.

"Мы не придумывали каких-то новых алгоритмов и процедур, мы хотели максимально вписаться в действующую систему координат", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что авторы законопроекта ставили пред собой задачу урегулировать возможность украинцев получать лекарства к канабиоидами нам равнее с другими группами обезболивающих препаратов и получить доступ к новейшим медицинским технологиям, разрешить ученым проводить запрещенные в настоящее время исследования в этом направлении, а также создавать сырьевую базу для производства этих препаратов, в том числе, выращивать медицинский канабис.

При этом Опансенко отметил, что закон не предусматривает бюджетных закупок препаратов медицинского канабиса.

Теги: #медреформа #канабис #рада
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