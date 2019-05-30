Медицина

14:42 30.05.2019

Профильный комитет Рады поддержал очередной законопроект о розничной торговле лекарственными средствами

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Профильный комитет Рады поддержал очередной законопроект о розничной торговле лекарственными средствами

Комитет Верховной Рады по здравоохранению рекомендовал принять в первом чтении очередной законопроект об изменениях в законодательство относительно обеспечения эффективной конкуренции и обеспечения прав пациентов в сфере розничной торговли лекарственными средствами (законопроект № 10211).

Такое решение депутаты приняли на заседании во вторник.

При этом депутаты рекомендовали внести изменения в этот законопроект между первым и вторым чтением.

Законопроект №10211 предусматривает, в частности, что юридические лица, осуществляющие деятельность по розничной торговле лекарственными средствами, должны иметь в исполнительном органе лицо с полным высшим образованием по специальности "Фармация".

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в закон о лекарственных средствах относительно размещения аптечных учреждений, необходимости проведения ими расчетных операций через регистраторы расчетных операций, а также относительно возможности использования электронных рецептов и запрета торговли лекарственными средствами через интернет.

При этом депутаты отметили, что решение поддержать аналогичный законопроект № 8591, принятое комитетом 26 февраля, было принято с нарушением процедуры.

Как сообщалось, в минувшем году при рассмотрении законопроекта №8591 ряд экспертов и профессиональных отраслевых ассоциаций заявил, что законопроект приведет к перераспределению аптечного рынка неконкурентными методами, а главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало народным депутатам по результатам рассмотрения в первом чтении законопроекта №8591 отправить документ на доработку.

В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) считают, что принятие законопроекта №8591 может привести к исчезновению из аптек ряда изделий медицинского назначения.

В ответ на регистрацию в Верховной Раде законопроект №8591 ряд аптечных сетей подписали декларацию о намерении отказаться с 1 января 2019 года отказаться от заключения маркетинговых договоров с фарпроизводителями. Сети считают, что нормы данного законопроекта направлены на ущемление аптечного рынка, в том числе, и из-за запрета аптечным заведениям предоставлять оплачиваемые маркетинговые услуги, которые рассматриваются авторами законопроекта как причина подорожания лекарственных средств для населения.

Соответствующую декларацию подписали 14 аптечных сетей - "Аптека "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека "Копейка", "Аптека ШАР", "Аптека "Бажаемо здоровья", "Сеть аптек "Подорожник", "Аптека доброго дня", "Первая социальная аптека", "Аптека 03", "Аптека оптовых цен", "Аптека БАМ", "Аптека 911", "Аптека "Низекие цены №1", "Первая аптека".

Теги: #верховная_рада #законопроект #розница #украина #торговля #медикаменты
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