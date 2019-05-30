Медицина

14:19 30.05.2019

Электронный рецепт снимает проблемы в реализации программы "Доступные лекарства"

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Электронный рецепт снимает проблемы в реализации программы "Доступные лекарства"

Электронный рецепт, внедренный с 1 апреля 2019 года, снимает проблемы в реализации программы "Доступные лекарства", возникавшие в течение 2017-2018 годов, сообщил заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер.

"Электронный рецепт, который с 1 апреля внедрен, снимает напряжение в этом вопросе (в работе программы "Доступные лекарства" – ИФ). Но до этого времени (до внедрения электронного рецепта - ИФ) были предпосылки для злоупотребления средствами госбюджета", - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по здравоохранению на текущей неделе.

Он также отметил, что в ходе аудита выполнения программы в течение 2017-2018 годов Счетная палата зафиксировала факты правонарушений и злоупотреблений со средствами субвенции, в частности во Львове, и правоохранительные органы начали досудебное расследование.

"К нам обратились правоохранительные органы, чтобы мы предоставили факты. Но сегодня из-за несовершенства законодательства Счетная палата не может войти в аптеку (с проверкой – ИФ). Аптека - это коммерческий субъект, и мы не могли убедиться, где у нас так называемый "липовый" рецепт, а где реальный, выписанный тому, кто в нем нуждается", - сказал Майснер.

По его словам, согласно неофициальной информации Счетной палаты, до момента внедрения электронных рецептов практика отпуска лекарств по программе реимбурсации по фальшивым рецептам была распространена.

"По нашей неофициальной информации, которую мы не может отражать в отчете, таких случаев по всей Украине очень много за эти два года", - подчеркнул Майснер.

Вместе с тем он отметил, что бюджетная программа по расходам в 2017 году выполнена в сумме 627,2 млн грн, в 2018 году – 1,038 млрд грн, что составляет соответственно 90% и 96% ассигнований.

Как сообщалось, согласно аудиту Счетной палаты, в 2017-2018 годах по программе реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" было использовано 1,7 млрд грн, однако мониторинг эффективности лечения Министерством здравоохранения не проводился.

Эксперты Счетной палаты отмечают, что программа "Доступные лекарства" увеличила доступность лекарств для отдельных категорий граждан путем частичного или полного возмещения им стоимости приобретенных медикаментов. В частности, при стоимости таких препаратов от 5 грн до 900 грн, государство сэкономило пациентам от 14% до 100% стоимости упаковки этих препаратов.

Кроме того, согласно выводам Счетной палаты, правительство, Минздрав и Госпотребслужба не обеспечили надлежащий контроль формирования цен на лекарства. В частности, по информации Счетной палаты, включенные в программу препараты присутствуют в свободной торговле (без рецепта) по более низкой цене, чем зафиксированная в реестрах лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Согласно заключениям аудиторов, превышение использования бюджетных средств в целом по Украине может составлять 154,7 млн грн.

Кроме этого, по оценке экспертов Счетной палаты, аптеки не заинтересованы принимать участие в программе реимбурсации из-за низких поступлений от продажи этих лекарств (около 380 грн в день).

Аудиторы также отметили, что некоторые распорядители средств субвенции допустили использование средств с нарушениями законодательства из-за ненадлежащего контроля за выписанными рецептами и отсутствия электронного документооборота по механизму реимбурсации. В частности, коммунальное некоммерческое предприятие (КНП) "Львовская первая городская клиническая больница имени Князя Льва" и управление здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского горсовета заплатили ООО "Элпис" (аптечный пункт № 2) за лекарственные средства 282,1 тыс. грн, на которые фактически не были выписаны рецепты. По данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Теги: #е_рецепт #медреформа #украина #доступные_лекарства #счетная_палата
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