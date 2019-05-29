Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

Национальная система крови до 2022 года перейдет на новую модель финансирования, в соответствии с которой государство будет оплачивать стоимость предоставленной медицинской услуги включая стоимость компонентов крови через Национальную службу здоровья (НСЗУ), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, ключевой целью новой системы является изучение мировых практик и потенциальная адаптация их к украинским реалиям таким образом, чтобы уже через четыре года заработали новые механизмы финансирования и управления.

Стратегические шаги и план действий трансформации украинской системы крови обсудили международные и национальные эксперты. В течение трехдневной стратегической сессии по реформированию системы крови в Украине они проанализировали работу систем крови стран ЕС - Испании, Финляндии, Хорватии и Португалии, преимущества и недостатки их моделей деятельности с акцентом на финансирование и лицензирования.

Как сообщалось, 21 февраля Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года" с последующей доработкой.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

Для разработки данной стратегии Минздрав создал Координационную рабочую группу экспертов, которая проводила расчеты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.