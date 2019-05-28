Медицина

17:37 28.05.2019

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

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Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Финансирование детской онкологии в 2019 году увеличилось до 631 млн грн, что покрывает 100% потребности, написала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун в Facebook.

По ее словам, потребность детской онкологии в 2018 году также была полностью покрыта, а на взрослую выделили около 1,6 млрд грн.

"В 2018 году было предусмотрено 709 млн грн на взрослую онкологию, но благодаря остатку (сэкономленные средства от закупок через международные организации – ИФ) мы добавили еще 910 млн грн. И это вместе более 1,6 млрд грн. Кроме того, в прошлом году мы покрыли 100% потребность детской онкологии, заявленную больницами по всей Украине. А в этом году мы увеличили финансирование до 631 млн грн - и это 100% потребности, которую нам подали из регионов",- отметила Супрун.

Кроме того, и.о. министра подчеркнула, что перечень лексредств для лечения онкологии формирует группа лучших врачей этой отросли. Затем перечень отправляется в области, откуда Минздрав получает заказ по количеству таких препаратов.

Супрун также отметила, что с изменением первичного звена стали доступными бесплатные для пациентов скрининговые тесты, которые можно предоставлять на уровне семейного врача, что позволит выявить онкозаболевания на ранних стадиях.

По ее словам, Минздрав планирует создать новую программу по лечению онкозаболеваний, которая будет базироваться на отчете группы международных экспертов, осуществивших аудит в сфере онкологии в Украине.

Теги: #дети #бюджет #супрун #минздрав #онкология
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