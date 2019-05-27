Медицина

17:45 27.05.2019

Государство начнет закупать услуги сопровождения и профилактики ВИЧ у неправительственных организаций – ЦОЗ

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Государство начнет закупать услуги сопровождения и профилактики ВИЧ у неправительственных организаций – ЦОЗ

 Государство в 2019 году начнет закупать услуги сопровождения и профилактики ВИЧ у неправительственных организаций, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) со ссылкой на гендиректора Владимира Курпиту.

"Все услуги по профилактике ВИЧ и социального сопровождения пациентов уже в этом году начнут финансироваться через Центр общественного здоровья. Это будет инновационный для Украины механизм, ведь такие услуги смогут предоставлять не только медучреждения, но и неправительственные организации", - процитировала Курпиту пресс-служба.

Речь идет об услугах работы с группами риска - проведение тестирования, программу обмена шприцев и игл, консультации для людей с ВИЧ-инфекцией и психологическую поддержку.

Для каждой области предусмотрено четыре тендера, каждый из которых рассчитан на отдельную группу риска – геев, работников коммерческого секса, людей, потребляющих инъекционные наркотики и людей, живущих с ВИЧ.

Расходные материалы (быстрые тесты, презервативы, шприцы и т.д.) для социальной работы закупили международные партнеры.

Первые закупки услуг уже объявлены в ProZorro для пяти регионов - Винницкой, Волынской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областей.

Теги: #бюджет #цоз #вич #закупки
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