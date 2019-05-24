Медицина

15:53 24.05.2019

Минздрав инвестирует в превентивную медицину с 2016 г.

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Минздрав инвестирует в превентивную медицину с 2016 г.

Развитие профилактики является одним из ключевых аспектов трансформации системы здравоохранения, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, программа развития профилактики реализуется с 2016 года, в частности, почти 28 млн украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта и педиатра, которые занимаются не только лечением, но и консультируют по здоровому образу жизни, полезных привычках и помогает избавиться от зависимостей, следит за графиком вакцинации. Эти услуги включены в список услуг первичной медицинской помощи. Также в этот список входят профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний: сахарного диабета, ВИЧ, туберкулеза, рака молочной железы, гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний, колекторального рака и рака предстательной железы. Эти услуги всегда безоплатные для пациента.

Минздрав также разработал программу популяризации здорового образа жизни: утвержден национальный план борьбы с неинфекционными заболеваниями, согласно которому начали системно внедряться мероприятия по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а образом жизни и условиями окружающей среды (курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и т.д.).

В настоящее время, кроме того, активно развивается Центр общественного здоровья, который отвечает за профилактику заболеваемости, борьбу с эпидемиями, эпидемиологический надзор, биологическую безопасность, стратегическое управление в сфере общественного здоровья.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на iForum в Киеве в четверг выразил мнение о необходимости вкладывать средства в профилактику болезней.

"Мир вкладывает в превентивную медицину, если мы говорим о медицине, к примеру. Во что вкладываемся мы? Мы разными умными фразами говорим, что нам нужна диджитализация медицины, прорыв, нормальные условия, клиники. Это понятно, но этого мало", - сказал он.

Зеленский указал, что в Украине вкладывают в медицину лечения болезней, а в мире сейчас люди своим умом вкладываются в превентивную медицину.

Президент привел в качестве примера таких инноваций в медицине недавнюю разработку исследователей из Массачусетского технологического института, которая выявляет риск развития рака груди на несколько лет вперед.

Теги: #медреформа #минздрав #здравоохранение
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