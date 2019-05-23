Украинская разработка полимерного материала с мощными дезсвойствами получила награду Sanofi молодым ученым

Украинская разработка многофункционального полимерного материала с мощными дезинфицирующими свойствами получила премию от Sanofi, которой фармкомпания награждает молодых ученых за исследования в сфере медицине.

Как сообщило "Санофи в Украине", фармкомпания проводит конкурс в партнерстве с Национальной академией медицинских наук Украины (НАМНУ) и при поддержке Французского посольства в Украине.

Победителями конкурса стали Богдана Мурашевич, Дмитрий Степанский и Владимир Торопин из Днепра.

Второе место получила Татьяна Обелец из Киева за разработку мобильной информационной системы поддержки принятия решений в диабетологии с использованием облачных технологий, третье место - Данила Каминский и Анна Крищишин из Львова за разработку новых малых молекул как потенциальных противоопухолевых и протитрипаносомных лекарственных средств.

Эксперты в различных областях медицины оценивали конкурсные работы вместе с экспертами по вопросам поддержки и развития стартапов, которые определяли потенциал практической реализации представленных проектов.

Всего на конкурс было подано 67 заявок.

Отдельную награду от посольства Франции в Украине получили Галина Лой и Ирина Волошина за работы, представленные на французском языке.

Конкурс "Награда Санофи молодым ученым за исследования в медицине" проводится в второй год. Победители конкурса – авторы трех лучших работ получат денежные призы в размере 150, 100 и 50 тыс. грн.

Участником конкурса может стать гражданин Украины, проживающий на ее территории, с высшим образованием или получающий его. Возраст конкурсанта не должен превышать 40 лет.

Участник представляет результаты проведенного им исследования в виде научной статьи. К участию допускаются работы, написанные в соавторстве. Конкурсные работы передаются жюри без указания идентифицирующих признаков их авторов, в частности, фамилии автора, места работы или учебы, научного учреждении, на базе которого участник проводит научные исследования.