Медицина

16:00 23.05.2019

Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

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Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

Киевская горгосадминистрация (КГГА) планирует создать высокоспециализированное детское учреждение интенсивного лечения на базе Детской клинической больницы (ДКБ) 0№7 в Печерском районе.

Как сообщает пресс-служба КГГА, реализация этого проекта станет возможной в случае принятия решения о реорганизации ДКБ № 7, правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы станет Киевский городской центр детской нейрохирургии (КГЦДН), расположенный в помещениях этой больницы.

"Все имеющиеся на сегодня отделения больницы продолжат оказывать медицинскую помощь киевским детям в обычном режиме", - подчеркивают в пресс-службе КГГА.

По информации Департамента здравоохранения КГГА, в настоящее время в Киеве не существует коммунального учреждения здравоохранения, оказывающего помощь детям с политравмами (совокупность травм различных органов и систем, полученных при тяжелых ДТП, несчастных случаев, падений с высоты и т.д.).

Нейрохирургическая помощь детям оказывается единственным специализированным учреждением – КГЦДН

В 2018 году в КГЦДН оказал помощь около 12 тысячам маленьких пациентов.

При этом мощность центра составляет 20 коек.

Вместе с тем, в КГГА отмечают, что около 55% пациентов, проходящих лечение в терапевтических отделениях ДКБ №7, не являются жителями Киева.

В департаменте подчеркивают, что за последние два года ДКБ№7 обеспечили современным дорогостоящим диагностическим оборудованием, проведены ремонты.

В 2019 году КГГА планирует закупить для отделения интенсивного лечения оборудования на сумму более 27 млн.

"Реорганизация ДКБ№7 повысил качество оказания медицинской помощи и будет содействовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи третичного уровня детям столицы", - подчеркивают в КГГА.

Теги: #реорганизация #кгга #детская_больница
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