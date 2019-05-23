Зеленский: Украина вкладывает в лечение болезней, а нужно - в превентивную медицину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для улучшения качества медицины в Украину нужно вкладывать средства в профилактику болезней.

"Мир вкладывает в превентивную медицину, если мы говорим о медицине, к примеру. Во что вкладываемся мы? Мы разными умными фразами говорим, что нам нужна диджитализация медицины, прорыв, нормальные условия, клиники. Это понятно, но этого мало", - сказал он, выступая на iForum в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что в Украине вкладывают в медицину лечения болезней, а в мире сейчас люди своим умом вкладываются в превентивную медицину.

"И это и есть разрыв, разрыв сознания, разрыв эпох. Это борьба, и это и есть новаторство в той или иной отрасли", - подчеркнул он.

Президент привел в качестве примера таких инноваций в медицине недавнюю разработку исследователей из Массачусетского технологического института, которая выявляет риск развития рака груди на несколько лет вперёд