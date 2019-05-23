НСЗУ и Гослекслужба начали обмен данными через нацсистему электронного взаимодействия "Трембита"

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) начали обмен данными через национальную систему электронного взаимодействия "Трембита", позволяющую проводить более одного миллиона проверок данных ежемесячно.

Как сообщается в пресс-релизе НСЗУ, система "Трембита" внедрена для эффективной реализации правительственной программы реимбурсации (возмещение стоимости) "Доступные лекарства".

Электронное взаимодействие между ведомствами позволяет проверять законность получения аптечными учреждениями возмещения из госбюджета за отпущенные лекарства гражданам в рамках программы.

Предметом проверки служит лицензия на осуществление деятельности по розничной реализации лекарственных средств. Наличие лицензии автоматически будет проверяться благодаря системе "Трембита" трижды: во время регистрации и заключения договора между аптеками и НСЗУ, погашения электронных рецептов в аптеках и представления аптеками отчетов НСЗУ об отпущенных лекарственных средствах, на основании которых осуществляется возмещение их стоимости.

"Такие проверки обеспечивают уверенность в том, что лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" отпускают только те аптечные заведения, которые имеют действующую лицензию. Соответственно, возмещение стоимости лекарственных средств за счет госбюджета получают те аптеки, которые работают на законных основаниях", - отметил глава НСЗУ Олег Петренко.

Система "Трембита" способна обеспечить глобальный реинжиниринг процессов государственного управления для их оптимизации и прозрачности. Система осуществляет обмен данными без участия человека, что значительно ускоряет процесс предоставления услуг, уменьшает возможность механических ошибок и коррупционных рисков.

По словам председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Александра Рыженко, благодаря системе "Трембита" в ближайшее время планируется запуск электронных услуг по лицензированию в медицинской сфере, в частности, онлайн можно будет получить лицензии на производство, продажу и импорт лекарств.