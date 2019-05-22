Медицина

18:30 22.05.2019

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

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Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инвестировал 53,8 млн грн в масштабную реконструкцию и модернизацию шести медицинских учреждений Харькова в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (ЧКПДВУ).

Ремонт в шести больницах проводился за счет долгосрочных кредитов с низкими процентами от ЕИБ и взноса из бюджета Харьковской области в размере не менее 20% от общей стоимости работ. В частности, реконструкцию осуществили в Поликлиническом отделении Харьковской областной клинической больницы, областном клиническом диспансере радиационной защиты населения, областного клинического перинатального центра, областной клинической травматологической больницы, областной детской клинической больницы и областной детской клинической больницы 1.

Ремонт начался в 2018 году, в настоящее время почти все работы закончены.

Всего в Харьковской области реализуется 13 субпроектов по реконструкции 10 медучреждений, взнос ЕИБ в проекты составил почти 140,6 млн грн. Открытия остальных пяти больниц запланировано на конец 2019 года.

ЧКПДВУ разработал ЕИБ совместно с ЕС и правительством Украины на 2015-2021 годы. Программа обеспечивает EUR200 млн в виде многосекторных кредитов восстановления школ, больниц, общежитий, соццентров для улучшения жизни внутренне перемещенных лиц.

Теги: #реконструкция #харьков #украина #еиб #больницы #инвестиции
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