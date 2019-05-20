Медицина

17:39 20.05.2019

Корью в Украине с начала года заболели почти 50 тыс. человек – ЦОЗ

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Корью в Украине с начала года заболели почти 50 тыс. человек – ЦОЗ

 В Украине с начала 2019 года корью заболели 49,288 тыс. человек, из них 26,048 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 9 по 16 мая 2019 года корью заболело 1,935 тыс. человек, в том числе 900 детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (358 больных, из них 93 ребенка), Киевской (138/64), Тернопольской (119/76), Львовской (112/80) областях и Киеве (208/92).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Вскоре в Хмельницкой области начнется кампания по повышению уровня вакцинации среди детей.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 8 мая 2019 года в Украине было более 929,5 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #заболеваемость #украина
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