Медицина

16:03 20.05.2019

Унификация внесения данных в реестр лексредств не отразится на цене препаратов

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Унификация внесения данных в реестр лексредств не отразится на цене препаратов

 Решение об унификации внесения данных о лекарственных средствах в соответствующий госреестр согласно национальным стандартам, гармонизированным с международными стандартами ISO, не усложнит регистрации лекарственных средств и не повысит цену препаратов, считают в ведущих профильных отраслевых ассоциациях.

"Изменения относительно унификации внесения данных в реестр лекарственных средств не повлияют на себестоимость, а, следовательно, и на цены лекарственных средств", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ).

При этом в АПАУ считают, что данные изменения упростят процедуру подбора лекарственных средств при бюджетных закупках и сам процесс закупок.

В свою очередь в ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) отмечают, что принятое решение не отразится на возможностях отечественных фармпроизводителей участия в бюджетных закупках, но позволит сделать анализ и контроль таких закупок более прозрачным за счет повышения уровня автоматизации процедур контроля закупок.

В АВЛУ также считают, что изменения позволят повысить достоверность и оперативность предоставления информации о движении и остатках лекарственных средств, приобретенных за бюджетные средства.

"Наличие унифицированного и нормализованного реестра лекарственных средств упростит взаимодействие участников цепочки поставок лекарственных средств за счет повышения уровня интеграции информационных систем", - отметили в АПЛУ.

Вместе с тем, в ассоциации подчеркивают, что принятое решение не влияет на возможность присутствия отечественных производителей на международных рынках.

Как сообщалось, Кабинет министров 8 мая одобрил унификацию внесения данных о лекарственных средствах в соответствующий госреестр в соответствии с национальными стандартами, гармонизированными с международными стандартами ISO.

Изменения позволят обеспечить интеграцию и согласованную работу разных электронно-информационных систем с госреестром, а также будут содействовать приближение нормативно-правовых актов Украины к практике ЕС.

По состоянию на начало мая 2019 года в Госреестр лекарственных средств внесено 13295 лекарственных средств, в том числе 4063 отечественного и 9232 – иностранного производства.

Теги: #лекарства #стандарты #реестр
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