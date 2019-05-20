Медицина

15:54 20.05.2019

Минздрав предложил сделать пероральные формы лексредств приоритетными

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Минздрав предложил сделать пероральные формы лексредств приоритетными

Министерство здравоохранения Украины предложило установить, что приоритетным является применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.

Проект приказа, основанный на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разработан для оптимизации и рационализации использования лексредств в учреждениях здравоохранения для повышения качества лечения, его унификации и экономии.

Согласно рекомендациям ВОЗ, применение пероральных форм лекарственных средств во время стационарного лечения больных способствует улучшению их психологического состояния во время лечения.

Теги: #лекарства #минздрав
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