"Фармак" ожидает решения Верховного суда относительно хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum"

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) ожидает, что Большая палата Верховного суда во вторник вынесет решение относительно права "Фармака" на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

"ПАО "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum"", - указано в сообщении фармакомпании, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

"Фармак" напоминает, что Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения "Корвалол CORVALOLUM".

"Исторически обозначения "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно компании "Фармак", - подчеркивают в "Фармаке".

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года аппеляционная палата МЭРТ признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница" (Киев), в свою очередь, отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как утверждают в "Фармаке", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им.Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Его конечным бенефициаром является Глеб Загорий.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.