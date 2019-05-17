Медицина

13:52 17.05.2019

Гослекслужба Украины запретила итальянский препарат "Нимесил"

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение обезболивающего препарата "Нимесил" (Nimesil) серий 84857 и 83413 производства итальянской компании Laboratori Guidotti S.p.A с маркировкой на польском языке.

Соответствующее распоряжение Гослекслужбы обнародовано на официальном сайте 15 мая 2019 года.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот двух серий препарата в связи с тем, что он был изготовлен для реализации на польском рынке.

Теги: #гослекслужба #италия #лекарство #украина
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