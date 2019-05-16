Медицина

17:35 16.05.2019

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

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Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Комитет по предотвращению и противодействию коррупции на своем заседании в среду, 15 мая, планировал вынести решение о якобы нарушениях Министерством здравоохранения действующего законодательства и обратиться ко всем правоохранительным органам относительно изменений, которые уже произошли на первичном звене, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Это очередная атака не просто на нашу команду, а на всех пациентов и медиков. Это происходит путем обвинений моего заместителя Павла Ковтонюка и главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко. При этом аргументы те же, которые неудачно разгонялись около полугода назад - незаконное распределение бюджетных средств учреждениям первичного звена", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Супрун отметила, что сообщил о ситуации и не допустил принятия такого решения нардеп Игорь Артюшенко.

По ее словам, изменения в сфере здравоохранения необратимы.

"Очевидно, перспектива прозрачного распределения всего бюджета здравоохранения уже с 2020 года очень пугает многих людей. Поэтому крупнейшие антикоррупционные изменения, которые внедряет наша команда, испытывают мощные атаки и обвинения: закупки лекарств через международные организации, правительственная программа "Доступные лекарства", теперь работа НСЗУ и eHealth. Теперь в этих атаках к огромному списку с псевдожурналистов, медицинских феодалов, фармацевтической мафии и профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения присоединилась часть депутатов комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Ничто не остановит изменения, время которых пришло", - заявила Супрун.

Теги: #супрун #рада #минздрав
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