Уровень заболеваемости корью за неделю вырос на 63% - ЦОЗ

В Украине в период с 2 по 8 мая корью заболели 2,285 тыс. чел. (из них 1,164 тыс. дети), что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, за отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89).

В целом с начала 2019 года корью заболели 47,383 тыс. человек (25,163 тыс. детей), 16 из них умерло.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Вскоре в Хмельницкой области начнется кампания по повышению уровня вакцинации среди детей.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 8 мая 2019 года в Украине было более 929,506 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.