Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от кори за счет бюджета взрослых любого возраста, контактировавших с больными корью или по результатам тестов не имеющих иммунитета.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующий приказ ведомства о внесении изменений в календарь вакцинации зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Согласно приказу, вакцины от кори за счет госбюджета также смогут получать взрослые любого возраста, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте.

При этом Минздрав отмечает, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Кроме этого, разрешается вакцинировать от кори детей в возрасте от шести месяцев (ранее - от девяти месяцев) при наличии эпидемических показаний, связанных с возможным риском инфицирования в случае контакта ребенка с источником инфекции.

При этом введенная при контакте доза не будет засчитывается как первая доза вакцинации по возрасту. Дальнейшие плановые прививки будут проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок, с соблюдением интервала между нулевой дозой и последующими плановыми прививками не менее одного месяца.

"Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачи-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины", - уточняет в Минздраве.

Как подчеркивают в ведомстве, все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, по календарю прививок.

Как сообщалось, по состоянию на начало мая в Украине с начала 2019 года корью заболели 45,147 тыс. чел., в том числе 24,026 тыс. детей.

В ряде областей с начала года проходила кампания по вакцинации не имевших прививки от кори детей.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 апреля 2019 года в Украине было более 1,002 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.