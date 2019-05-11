Медицина

19:16 11.05.2019

Институт им.Амосова планирует завершить строительство нового корпуса в октябре 2019 года

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Институт им.Амосова планирует завершить строительство нового корпуса в октябре 2019 года

Госучреждение "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова НАМНУ" планирует завершить строительство лечебно-реабилитационного корпуса в рамках реализации государственного инвестиционного проекта (ГИП) стоимостью 2,837 млрд грн в октябре 2019 года.

Как сообщается в протоколе заседания межведомственной комиссии по вопросам ГИП, состоявшемся 22 апреля, размещенном на сайте Министерства экономического развития и торговли, об этом в ходе заседания комиссии сообщил заместитель директора института Александр Мишуровский.

По его словам, в настоящее время за счет подрядных организаций при строительстве корпуса выполнены строительные работы на сумму 28 млн грн.

А.Мишуровский также сообщил, что в настоящее время институт проводит работу по поиску инвестора и разработке модели закупки дорогостоящего медицинского оборудования, в частности, ведутся переговоры с представителями Чехии для привлечения средств.

Как сообщалось, в начале мая Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 149,93 млн грн две компании "Укрбуда" – ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко (оба – Киев). Штраф Северно-украинский строительный альянса составил в целом 71,45 млн грн (56,16 млн грн – по тендеру за реконструкцию института и 15,29 млн грн – гимназии), а "Спецбуд-Плюс" оштрафован в целом на 78,48 млн грн (63,19 млн грн и 15,29 млн грн соответственно), отмечается в сообщении АМКУ. Ожидаемая стоимость тендера на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова составляла 2,8 млрд грн, гимназии им. Бойченко (оба – Киев) – 175 млн грн.

Ранее, в 2018 году, в системе ProZorro была размещена информация, что генеральным подрядчиком строительства лечебно-реабилитационного корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова НАМНУ по ул. Амосова, 6 станет ООО "Южно-украинский строительный альянс" (оба - Киев).

Теги: #медицина #строительство #институт
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