В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

В Украине в 2017 году зарегистрировали 1,001 тыс. новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями у детей, сообщается на сайте Национального канцер-реестра Украины (НКР).

Согласно сообщению, общий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями у детей возрастом 0-17 лет составил 15 на 100 тыс. населения.

В структуре заболеваемости детей наиболее распространенной была лейкемия и злокачественные новообразования головного мозга (вместе 46,5% у мальчиков и 41,1% у девочек).

Общий показатель смертности детей от злокачественных новообразований составил 3,5 на 100 тыс. населения.

В структуре смертности наиболее распространенной была лейкемия, а также злокачественные новообразования костей (53,1%) у мальчиков и головного мозга (57%) у девочек.