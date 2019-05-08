Медицина

16:21 08.05.2019

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

2 мин читать
Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Полномочия Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по контролю за качеством медуслуг, за которые медицинские учреждения получают средства из госбюджета, должны быть расширены, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я акцентирую, что контрольные функции НСЗУ должны быть усилены, чтобы НСЗУ, которая платит деньги за каждого украинского пациента, могла приехать в больницу и посмотреть, в каком состоянии палата, кровать, туалеты, душевые, есть ли там горячая вода, чтобы люди, которым сделаны операции, не приходили на повторные операции, чтобы не было инфекционных заболеваний во время лечения в больнице. Правительство должно усилить требовательность к бюджетированию, планированию и контрольным функциям по этому вопросу", - сказал он на заседании правительства в среду.

В.Гройсман отметил, что "НСЗУ – это фактически прообраз государственной страховой медицины".

"Все будет настроено так, чтобы страховая медицина спокойно начала работать", - подчеркнул он.

При этом премьер-министр акцентировал внимание, что для оказания качественных медицинских услуг в местных бюджетах достаточно средств. "Нужно усиливать материально-техническую базу больниц вторичного уровня. Я хочу акцентировать, что эти больницы в собственности муниципалитетов и районов. Я считаю, что используя возможности децентрализации, нужно не только благоустройство делать, нужно сделать в больницах нормальные палаты, туалеты, операционные, нормальное оборудование. На все это средства на местах уже есть. Нужно усиливать взаимодействие с местными органами власти, потому, что без них мы не сможем ничего сделать, это их больницы, их бюджеты. Если раньше местный бюджет был 70 млрд грн, то сейчас 270 млрд грн - в четыре раза больше", - подчеркнул премьер-министр.

Он также предложил до старта медреформы на вторичном уровне, которая должна начаться с 1 июля 2019 года, провести совещание с участием местных органов власти, Минздравом и НСЗУ, на котором еще раз разъяснить местным органам "стандарты и требования к больницам".

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В программу "Безоплатная диагностика", которая с июля 2019 года в пилотном режиме начнется на уровне амбулаторной медпомощи, войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

Теги: #гройсман #медреформа #нсзу #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 08.05.2019
Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

17:06 08.05.2019
Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

17:04 08.05.2019
МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

17:04 08.05.2019
Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

16:57 08.05.2019
Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

16:48 08.05.2019
Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

16:37 08.05.2019
НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

16:29 08.05.2019
Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

16:18 08.05.2019
"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

Бахмутская больница планирует купить компьютерный томограф стоимостью до 16 млн грн.

Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

Винницкая область увеличила количество стентирований

Минздрав Украины инициировал проверку тендерных условий по развитию Национального института рака

Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА