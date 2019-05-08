Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Полномочия Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по контролю за качеством медуслуг, за которые медицинские учреждения получают средства из госбюджета, должны быть расширены, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я акцентирую, что контрольные функции НСЗУ должны быть усилены, чтобы НСЗУ, которая платит деньги за каждого украинского пациента, могла приехать в больницу и посмотреть, в каком состоянии палата, кровать, туалеты, душевые, есть ли там горячая вода, чтобы люди, которым сделаны операции, не приходили на повторные операции, чтобы не было инфекционных заболеваний во время лечения в больнице. Правительство должно усилить требовательность к бюджетированию, планированию и контрольным функциям по этому вопросу", - сказал он на заседании правительства в среду.

В.Гройсман отметил, что "НСЗУ – это фактически прообраз государственной страховой медицины".

"Все будет настроено так, чтобы страховая медицина спокойно начала работать", - подчеркнул он.

При этом премьер-министр акцентировал внимание, что для оказания качественных медицинских услуг в местных бюджетах достаточно средств. "Нужно усиливать материально-техническую базу больниц вторичного уровня. Я хочу акцентировать, что эти больницы в собственности муниципалитетов и районов. Я считаю, что используя возможности децентрализации, нужно не только благоустройство делать, нужно сделать в больницах нормальные палаты, туалеты, операционные, нормальное оборудование. На все это средства на местах уже есть. Нужно усиливать взаимодействие с местными органами власти, потому, что без них мы не сможем ничего сделать, это их больницы, их бюджеты. Если раньше местный бюджет был 70 млрд грн, то сейчас 270 млрд грн - в четыре раза больше", - подчеркнул премьер-министр.

Он также предложил до старта медреформы на вторичном уровне, которая должна начаться с 1 июля 2019 года, провести совещание с участием местных органов власти, Минздравом и НСЗУ, на котором еще раз разъяснить местным органам "стандарты и требования к больницам".

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В программу "Безоплатная диагностика", которая с июля 2019 года в пилотном режиме начнется на уровне амбулаторной медпомощи, войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.