Бахмутская больница планирует купить компьютерный томограф стоимостью до 16 млн грн.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Многопрофильная больница интенсивного лечения г.Бахмут" объявила тендер на закупку компьютерного томографа стоимостью до 16 млн грн.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, тендерные предложения принимаются до 6 июня. Торги запланированы на 12 июля.

Критерием оценки тендерных предложений будет цена.

В состав больницы интенсивного лечения Бахмута входит круглосуточный стационар и консультативная поликлиника 22 посещений за смену.

Общий коечный фонд клиники составляет 525 коек, в том числе 285 хирургического профиля.

Согласно отчету больницы за 2018 год, размещенному на сайте Бахмутского горсовета, клиника намерена заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), войти в реформу финансирования системы здравоохранения и принимать участие в госпрограмме "Безоплатная диагностика", старт которой запланирован на 1 июля 2019 года.