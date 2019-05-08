Медицина

14:43 08.05.2019

Бахмутская больница планирует купить компьютерный томограф стоимостью до 16 млн грн.

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Коммунальное некоммерческое предприятие "Многопрофильная больница интенсивного лечения г.Бахмут" объявила тендер на закупку компьютерного томографа стоимостью до 16 млн грн.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, тендерные предложения принимаются до 6 июня. Торги запланированы на 12 июля.

Критерием оценки тендерных предложений будет цена.

В состав больницы интенсивного лечения Бахмута входит круглосуточный стационар и консультативная поликлиника 22 посещений за смену.

Общий коечный фонд клиники составляет 525 коек, в том числе 285 хирургического профиля.

Согласно отчету больницы за 2018 год, размещенному на сайте Бахмутского горсовета, клиника намерена заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), войти в реформу финансирования системы здравоохранения и принимать участие в госпрограмме "Безоплатная диагностика", старт которой запланирован на 1 июля 2019 года.

Теги: #томограф #медреформа #украина
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