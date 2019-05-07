Медицина

15:44 07.05.2019

Винницкая область увеличила количество стентирований

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Винницкая область увеличила количество стентирований

Винницкая область, по оценкам Ассоциации интервенционных хирургов, является лидером по количеству стентирований коронарных сосудов среди реперфузионных центров Украины, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в 2018 году врачи области провели более 1,5 тыс. коронарографий, что на 10% больше чем в прошлом году. Кроме того, врачи провели 879 стентирований, а пациенты получили 1,338 тыс. стентов.

Для жителей области в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии провели 75,2% плановых и 53,9% ургентных коронарографий.

Как сообщалось, в августе 2018 года в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии открыли вторую операционную для пациентов с инфарктом, в которой установлен мобильный цифровойангиограф для диагностики и лечения коронарных сосудов.

Ангиограф и другое медицинское оборудование общей стоимостью более 16 млн грн был приобретен в рамках субпроекта Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Кроме того, в 2020 году в Виннице намерены открыть еще один кардиоцентр, который будет обслуживать пациентов из разных областей Украины.

Теги: #винницкая_область #медреформа #украина #хирургия #стентирование
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