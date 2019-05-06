Минздрав Украины инициировал проверку тендерных условий по развитию Национального института рака

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Нацполиции, Антимонопольному комитету и Государственной аудиторской службе с инициативой провести проверку тендера на развитие Национального института рака на наличие возможных нарушений законодательства о публичных закупках.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, такое решение принято в связи с расследованием порталом "Наши гроши", обнаружившим в тендере признаки потенциальных нарушений, в частности речь идет о нарушениях в тендерной документации.

Госпредприятие "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" 5 апреля 2019 года объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн.