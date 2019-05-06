Медицина

14:51 06.05.2019

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

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Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

В Украине с начала 2019 года корью заболели 45,147 тыс. человек, в том числе 24,026 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, за период с 25 апреля по 2 мая 2019 года корью заболело 1,399 тыс. человек, в том числе 621 ребенок.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (327 больных, из них 73 ребенка), Тернопольской (130/100), Киевской (111/51), Ривненской (74/49) областях и в Киеве (132/54).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Вскоре в Хмельницкой области начнется кампания по повышению уровня вакцинации среди детей.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 18 апреля 2019 года в Украине было более 1,002 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #заболеваемость #украина
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