Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

57 бойцов воинской части Национальной гвардии, дислоцированной в г.Золочев Львовской области, госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщает группа информации и коммуникации Западного территориального управления Национальной гвардии на своей странице в соцсети Facebook.

Как указано в сообщении, первая группа военнослужащих попала в госпиталь 29 апреля, после того, как они начали жаловаться на плохое самочувствие и расстройство пищеварения. 30 апреля в госпиталь направили группу из 30 бойцов, у которых обнаружили схожие симптомы, для "локализации возможной инфекции".

Как указано в сообщении, в столовой воинской части питаются почти 300 человек и у других бойцов симптомов пищевого отравления не обнаружили. Однако в столовой отобраны образцы продуктов, готовой пищи и смывов для соответствующих анализов. Проводится служебное расследование.

В то же время в сообщении указано, что 28 апреля почти все бойцы находились во Львове, где были задействованы на охране общественного порядка и ко многим из них приезжали родственники.

В данное время состояние потерпевших удовлетворительное.