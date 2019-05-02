Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компаний "Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип" (Канада) и "Мерк КГаА" (Германия).

Соответствующие распоряжения от 24 и 26 апреля 2019 года Гослекслужба обнародовала на официальном сайте.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препаратов Зовиракс (мазь глазная 3%) серии №7G909 и Эрбитуксом/ERBITUX® (раствор для инфузий) серии №223706.