Медицина

15:49 02.05.2019

Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

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Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компаний "Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип" (Канада) и "Мерк КГаА" (Германия).

Соответствующие распоряжения от 24 и 26 апреля 2019 года Гослекслужба обнародовала на официальном сайте.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препаратов Зовиракс (мазь глазная 3%) серии №7G909 и Эрбитуксом/ERBITUX® (раствор для инфузий) серии №223706.

Теги: #канада #препараты #германия #гослекслужба #украина #запрет
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