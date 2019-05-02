Медицина

15:31 02.05.2019

Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

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Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

Министерство здравоохранения Украины предложило исключить из п.3 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств средства для мытья и очистки в быту и промышленности с дезинфицирующими свойствами.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.

Проект постановления предлагает внести изменения в постановления Кабмина № 908 и № 717, согласно которым порядок госрегистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств не будет распространяться на моющие средства и средства для очистки.

Принятие акта обеспечит устранение дублирования регуляторных действий нескольких нормативно-правовых актов и упорядочение процедуры оценки соответствия, порядка регистрации моющих средств и средств для очистки, а также позволит уменьшить расходы госбюджета и субъектов хозяйствования.

Теги: #медреформа #украина #минздрав
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