Днепропетровская область обеспечена вакцинами от 10 инфекций, а также получила вакцину от бешенства – обладминистрация

Медицинские учреждения Днепропетровской области на 100% обеспечены бесплатными вакцинами, которые необходимо делать детям по календарю прививок, это вакцины от 10 опасных инфекций, сообщила руководитель областного центра здоровья Алла Толчинская.

"Мы вакцинируем от смертельно опасных инфекций - гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, коклюша. Очень важно соблюдать сроки, указанные в календаре прививок, чтобы сформировался правильный иммунитет", - рассказала А.Толчинская журналистам.

По ее словам, в области один из самых высоких показателей в Украине по количеству вакцинированных, но этого недостаточно, так как коллективного иммунитета нет ни по одной опасной инфекции.

"Некоторые родители думают: я своего ребенка вакцинировать не буду, пусть это делают другие. Они не заболеют, поэтому и мой малыш в безопасности. Но это так не работает. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы привитыми были 95% людей. А есть дети, которым по состоянию здоровья вакцинироваться нельзя, те, кому еще не пришло время прививаться по календарю. Поэтому от сознательного подхода остальных зависит, избежим ли мы эпидемий", - отметила А.Толчинская.

В свою очередь, эпидемиолог детской областной больницы Юлия Вербинская отметила, что распространенной причиной отказа родителей от прививок для детей являются мифы о качестве вакцин, распространяемые в интернете и медиа. "Сейчас их (вакцины) закупает международная организация ЮНИСЕФ на заводах, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины одинаково качественные - и в Индии, и в Корее, и во Франции", - добавила она.

Чтобы сделать ребенку бесплатные прививки, родителям следует обратиться к семейному врачу или педиатру.

Как отметили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, область также получила более 3 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства. Эти лекарства предназначены для людей, которые контактировали или были укушены зараженными животными.

По словам чиновников, это первая партия вакцин. До конца года поставки будут продолжены.

"Медучреждения региона получили более 3 тыс. доз антирабической вакцины для профилактики бешенства среди детей и взрослых. Их изготовили во Франции по самым высоким стандартам. Срок годности вакцин - до 2021 года. Антирабическая вакцина нужна людям, которые контактировали либо были укушены бешеными или неизвестными животными. Если ее не ввести, то пациент умрет", - сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.