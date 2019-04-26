Медицина

15:08 26.04.2019

Минздрав подписал договоры с международными организациями о закупке лекарств за счет госбюджета 2019г

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Минздрав подписал договоры с международными организациями о закупке лекарств за счет госбюджета 2019г

Министерство здравоохранения Украины подписало договоры с международными организациями о закупке лекарственных средств и медизделий за счет государственного бюджета 2019 года на общую сумму 6,575 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за средства госбюджета 2019 года международные организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) будут закупать лекарственные средства и медизделия по 40 направлениям (программам).

Тендеры будут объявлены в ближайшее время, в частности по направлениям взрослой онкологии и части орфанных заболеваний. В частности, в 2019 году Минздрав планирует обеспечить направления онкологии на 100%, в том числе благодаря закупкам на 900 млн грн за счет сэкономленных средств.

Минздрав также сообщает, что в 2018 году ведомство впервые утвердило номенклатуры на все 40 программ закупок 2019 года до нового года.

"Это означает, что закупки начались раньше, а лекарства быстрее будут закуплены и доставлены к пациентам", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Закупки лекарств через международные организации Минздрав Украины проводит пятый год подряд. За это время удалось достичь экономии бюджетных средств до 40%.

В настоящее время ведомство заключает с международными организациями обновленные договоры, условия которых позволят контролировать сроки тендерных процедур и графики поставок, которые будут учитывать приоритетные потребности Украины в медикаментах и ​​имеющиеся остатки лекарств.

Со своей стороны международные организации предоставят планы закупок по каждому отдельному препарату/медизделию.

"Минздрав сможет планировать ожидаемую дату поставки и контролировать весь процесс закупок. Кроме того, в договорах закрепили условие еженедельно или в режиме реального времени подавать электронную отчетность по закупкам", - сообщает ведомство.

Кроме того, Минздрав сможет наблюдать за процедурами тендеров международных организаций украинская сторона, чтобы перенять лучшие международные практики закупок.

"Результаты наблюдения будут использованы с целью налаживания процессов закупок госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Первые успешные пилотные закупки за средства Глобального Фонда госпредприятие уже провело в 2019 году и будет продолжать закупки лекарств, теперь за средства государственного бюджета, как централизованная закупочная организация", - пояснили в Минздраве.

В закупках за средства госбюджета-2019 будет также внедрен постоянный мониторинг цен каждой закупки медикаментов по сравнению с ценами аналогичных позиций на ProZorro, то есть закупок, осуществляемых на рынке Украины и со стоимостью закупки прошлого года.

Условия договоров также предусматривают также возможность защищать интересы Украины в арбитражном суде в соответствии с положениями Арбитражных Правил UNCITRAL (Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли). Кроме того, по новым правилам будут также внедрены обновленные процедуры финансового контроля за движением средств.

Теги: #лекарства #бюджет #минздрав
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