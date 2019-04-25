Медицина

17:02 25.04.2019

В Украине выписали более 1 млн е-рецептов

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В Украине выписали более 1 млн е-рецептов

Врачи "первички" по состоянию на 25 апреля выписали около 1,08 млн электронных рецептов по правительственной программе "Доступные лекарства", сообщается на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Согласно сообщению, 59,1% е-рецептов уже отпущены.

Наиболее активно е-рецепт используют в Днепропетровской области, где выписали и отпустили 142,752 тыс. и 81,221 тыс. рецептов соответственно.

Как сообщалось, НСЗУ осуществила первые выплаты аптечным заведениям в размере 7,8 млн грн.

Выплаты получили аптечные учреждения юридические лица, подписавшие договор с НСЗУ на участие в правительственной программе "Доступные лекарства".

Наибольшие выплаты НСЗУ направила в аптечные учреждения Винницкой, Львовской, Николаевской, Харьковской и Закарпатской областей.

Электронный рецепт заработал в Украине 1 апреля 2019 года.

Теги: #украина #рецепты #е_рецепт #медреформа #первичка #нсзу
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