Медицина

16:23 25.04.2019

Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

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Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

Американская торговая палата (АТП) в Украине продолжает поддерживать команду Минздрава и сотрудничать в рамках реформы, а также подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения и ее поддержки со стороны президента, его команды, правительства и Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" комитета по здравоохранению АТП об ожиданиях от новоизбранного президента Украины в отношении реформирования.

В Американской торговой палате напоминают: палата в октябре 2017 поддержала решение о принятии основных законов, которые дали толчок к реформированию системы здравоохранения в Украине, в частности, принятый в начале 2018 года закон "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения".

"Эти законы и ряд других нормативных актов стали ощутимым шагом для имплементации реформы здравоохранения в Украине", - отмечают в палате.

Как отмечают в АТП, "за это время была успешна запущена реформа первичного звена, создана и обеспечена работа Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), госпредпрятий "Электронное здоровье" и "Медицинские закупки Украины". Пациенты получили бесплатный доступ к препаратам по программе "Доступные лекарства", определен перечень услуг по программе "Бесплатная диагностика" в рамках реформы вторичного звена, которые будут доступны к концу этого года".

"Эксперты комитета палаты по вопросам здравоохранения активно поддерживали такие трансформации, провели и участвовали в многочисленных заседаниях по реформе в целом и отдельных ее направлений", - отмечают в палате.

Вместе с тем в АТП отмечают важность увеличения государственных объемов финансирования системы здравоохранения.

По данным Министерства финансов Украины, на систему здравоохранения Украины на 2019 было выделено 98 млрд грн, в 2018 году эта цифра составляла 86 млрд грн. Несмотря на увеличение уровня финансирования, в зависимости от методов подсчета, доля расходов на здравоохранение составляет 2,5-3,8% ВВП.

"Львиная доля этих расходов направлена на финансирование устаревшей инфраструктуры системы здравоохранения, тогда как на лекарственное обеспечение остается примерно 10-15%. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод: украинская медицина остается недофинансированной по сравнению с уровнем стран Восточной Европы, где на здравоохранение выделяют около 6,2% ВВП по данным 2019 года", - отмечают эксперты палаты.

В АТП напоминают, что закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" предусматривает объем финансирования не менее 5% ВВП. При этом подчеркивают, что влияние недостаточного финансирования системы здравоохранения можно проанализировать через такие показатели как продолжительность жизни, смертность среди детей и матерей во время родов, а также уровень смертности, которую можно было предотвратить (amenable mortality rates).

"Среди причин смерти, которые можно было бы предотвратить, лидирует ишемическая болезнь сердца, инсульт и злокачественные опухоли (онкология). Среди других распространенных причин - болезни системы кровообращения и органов дыхания. В большинстве этих случаев пациентам можно было предложить эффективное лечение, которое позволило бы предотвратить смертельные последствия", - считают эксперты палаты.

В контексте медреформы в АТП также отмечают необходимость создания списка приоритетных заболеваний, и расширения доступа пациентов к инновационным медицинским технологиям.

Кроме того, в палате напоминают, что о мировой практике использования таких механизмов, как MEA (managed entry agreements) – официальной договоренности между плательщиком (государством) и производителем медицинской технологии для распределения рисков, связанных с использованием новейших медицинских технологий, с целью обеспечения доступа пациентов к инновационному и эффективному лечению.

"Для успешного внедрения МЭА необходимо обеспечить соответствующую правовую базу, в частности, разрешить переговоры между государством и производителем для получения конфиденциальной финансовой скидки или увеличение объема закупаемых товаров после оценки медицинских технологий и с внешним реферирования цен", - подчеркивают в палате.

Доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам будет возможным в случае надлежащего и эффективного уровня охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, закрепленного на законодательном уровне, отмечают в АТП.

Теги: #атп #медреформа #украина #минздрав
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