Медицина

12:45 24.04.2019

Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

1 мин читать
Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения дополнительно закупить вакцины от кори, краснухи и паротита (КПК) за счет средств, которые были сэкономлены на международных закупках за средства госбюджета 2016 года.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства в среду, на дополнительную закупку вакцины КПК будут направлены до 95 млн грн за счет остатков средств, которые сформировались на счетах специализированных международных организаций.

За счет этих средств планируется закупить 780 тыс. доз.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, общая экономия в рамках закупки лекарственных средств за счет госбюджета 2016 года составила 205 млн грн.

Теги: #минздрав #вакцины #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 24.04.2019
Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

12:10 24.04.2019
Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

12:07 24.04.2019
Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

17:57 23.04.2019
Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

18:56 22.04.2019
Закупленные за счет госбюджета вакцины поступят в частные клиники в начале лета – Минздрав

Закупленные за счет госбюджета вакцины поступят в частные клиники в начале лета – Минздрав

12:12 22.04.2019
Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

12:06 22.04.2019
Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

10:03 22.04.2019
Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

17:41 19.04.2019
ЦОЗ и Минздрав планируют до июля представить новую стратегию иммунизации на 5 лет

ЦОЗ и Минздрав планируют до июля представить новую стратегию иммунизации на 5 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Мусий уверен в ненужности НСЗУ

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

В Мелитополе 15 детей и взрослый заболели ротавирусной инфекцией после посещения детского развлекательного центра

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Медреформа должна быть продолжена, некоторые эксперты советуют пересмотреть отдельные ее положения

Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

Відпуск ліків за "електронними рецептами" - глобальний проект, недоліки найближчим часом будуть виправлені - експерт

Отпуск лекарств по "элекронным рецептам" это глобальный проект, недостатки скоро будут исправлены – эксперт

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА