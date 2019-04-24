Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения дополнительно закупить вакцины от кори, краснухи и паротита (КПК) за счет средств, которые были сэкономлены на международных закупках за средства госбюджета 2016 года.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства в среду, на дополнительную закупку вакцины КПК будут направлены до 95 млн грн за счет остатков средств, которые сформировались на счетах специализированных международных организаций.

За счет этих средств планируется закупить 780 тыс. доз.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, общая экономия в рамках закупки лекарственных средств за счет госбюджета 2016 года составила 205 млн грн.