Мусий уверен в ненужности НСЗУ

Для реализации изменений в системе здравоохранения не нужна Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), госзакупками лекарств должно заниматься национальное агентство, подчиненное непосредственно Кабмину, считает заместитель главы комитета по здравоохранению Олег Мусий.

"Я считаю, что НСЗУ абсолютно лишняя структура, все ее функции и обязанности может исполнять Минздрав", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя перспективы продолжения реформирования системы здравоохранения после инаугурации новоизбранного президента Украины.

Вместе с тем, по словам О.Мусия, в рамках изменений в системе здравоохранения необходимо создать национальное закупочное агентство, которое бы занималось закупкой лекарств за счет госбюджета.

При этом депутат заявил, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) фактически не существует. "Если это предприятие создано, то почему международные закупки продолжили? Оно должно было быть создано год назад, но оно не зафункционировало. Почему международные закупки продолжаются, почему деньги и в этом году выводятся за границу? Я считаю, что НСЗУ – лишняя структура, а международные закупки должны быть переданы государственному закупочному агентству, которое нужно вывести из-под Минздрава и подчинить непосредственно Кабмину или МЭРТ. Закупки не должны быть функцией Минздрава вообще. Минздрав не должен касаться никак денег и закупок", - сказал он.

При этом О.Мусий назвал "фиктивной реформой" проведенные изменения в оказании медпомощи на первичном уровне.

В то же время он считает, что "декларации, которые заключены с врачами первичного звена, разрывать не нужно".

"Безусловно, декларации останутся и в будущем. Я думаю, что в этом году должна быть утверждена госполитика в сфере здравоохранения и новое видение (реформы - ИФ) 2020 года", - сказал он.

По мнению О.Мусия, нужно отказаться от изменений на уровне амбулаторной медпомощи, которые должны начаться с 1 июля 2019 года. "Это абсолютно ненужно. На амбулаторном уровне нужно оставить финансирование. Вторичный и третичный уровень не нужно трогать до тех пор, пока не принят закон об основах государственной политики здравоохранения и пока не принят закон об организации медицинского обслуживания, где четко написано, как и что должно функционировать от медучреждений до экстренной медпомощи", - сказал он.

Вместе с тем О.Мусий не смог спрогнозировать, как парламентский комитет будет взаимодействовать с новоизбранным президентом. "Я даже не знаю, к нам за консультациями и с предложениями никто не обращался", - сказал он.

При этом О.Мусий отметил, что экспертную помощь и консультации по необходимым изменениям в системе здравоохранения новоизбранный президент при желании может получить от экспертов Украинского медицинского экспертного сообщества и Всеукраинского врачебного общества, которые имеют свои одобренные комитетом по здравоохранению наработки законопроектов и нормативных актов относительно медреформы.

При этом О.Мусий считает, что медреформа на вторичном и третичном уровне должна строиться на принципе оплаты за конкретную медуслугу, а на первичном уровне – предоплаты за пациента.

"На "первичке" должно быть подушное финансирование. Никакие деньги за пациентом не ходят, деньги должны давать заранее. Это называется подушное финансирование - за человека, не пациента, потому что я – здоровый человек, но за мной тоже идут деньги. Здоровые люди тоже получают средства", - сказал депутат.

О.Мусий отметил, что принцип оплаты за оказанные медуслуги "будет сохранен при любом раскладе".

Он также выразил сомнение "относительно консультантов по здравоохранению в команде в Зеленского. "Доктор Комаровский прекрасный педиатр и прекрасный человек, но из него, наверняка, очень плохой организатор и управленец здравоохранения. Управлять системами здравоохранения должны специалисты, если опять неспециалист будет управлять системой то мы будем иметь "эффект Супрун", беспорядок будет порождаться непониманием управленческих процессов в здравоохранении. Евгений Комарвский мог бы быть идеальным коммуникатором между первым лицом или первыми лицами государства и населением", - сказал он.

"Если бы Зеленский привлек несколько источников информирования и несколько профильных экспертов с разных сторон, это было бы правильно, чтобы объективно сформировать его понимание и точку зрения относительно того, что вообще происходит в медицине", - сказал О.Мусий.